Na sessão de abertura da Conferência Internacional de Governança dos Oceanos em Regiões Arquipelágicas, que se realiza até quinta-feira, na Horta, o representante referiu que “a pesca nos Açores é artesanal e sustentável”.

O dirigente sublinhou a importância da gestão sustentável dos oceanos, mantendo os ecossistemas saudáveis e permitindo que a prática da pesca profissional permaneça como fonte de rendimento para as gerações atuais e futuras.

Jorge Gonçalves defendeu ainda que “a gestão do mar não pode passar só pelo controlo da pesca, mas também pela manutenção da pureza das águas e pela minimização do impacto que a pesca tem no imenso azul”.

Em fevereiro deste ano, a região assumiu, em parceria com a Fundação Oceano Azul e a Waitt Foundation & Institute, o compromisso de 15% da Zona Económica Exclusiva dos Açores ser área marinha protegida.

No mar do arquipélago, que representa 55% do território marítimo português, numa extensão superior a um milhão de quilómetros quadrados, cerca de 5% do território já está protegido, embora grande parte dessas áreas não tenha regulamentação para a pesca e outras atividades com impactos.