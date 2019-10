"Os Açores ainda dispunham de 175 toneladas de quota de goraz, às quais se somam agora 53 toneladas, na sequência da publicação de um regulamento da Comissão Europeia que adiciona às quotas de pesca para 2019 quantidades não consumidas em 2018", segundo explica uma nota do executivo açoriano.

Citado na mesma nota, o secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes, adianta que o Governo Regional, no seguimento desta notícia, decidiu aumentar o limite máximo de capturas de goraz permitidas por embarcação para 3% da quota global atribuída aos Açores para esta espécie.

De acordo com o despacho, que foi posto a consulta do setor e que deve ser publicado esta semana em Jornal Oficial, as embarcações açorianas passam a poder capturar, até ao final do ano, até um limite máximo de cerca de 17 toneladas de goraz.

Até agora, cada embarcação de pesca regional tinha como limite de captura 2% da quota total desta espécie para os Açores.

O titular da pasta do Mar nos Açores sublinhou que esta medida visa o "aproveitamento integral” das possibilidades de pesca para este ano.

“É no final do ano que o goraz atinge valores mais elevados na primeira venda, sobretudo no mercado espanhol”, acrescentou o governante.

Segundo a Secretaria Regional do Mar, "a região consumiu, até à data, 391 das 566 toneladas que estavam disponíveis para este ano e que se traduzem em 5,2 milhões de euros na primeira venda".