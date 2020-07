“É com pesar que a família de Peter Green anuncia a sua morte, este fim-de-semana, pacificamente, enquanto dormia”, diz um comunicado, em que se adianta que nos próximos dias haverá mais informações.

Nascido no bairro londrino de Bethnal Green, numa família judaica, em 29 de outubro de 1946, Green fundou a banda Fleetwood Mac, juntamente com o baterista Mick Fleetwood, o guitarrista Jeremy Spencer e o baixista John McVic.

Green abandonou a banda, que chegou a vender mais de 120 milhões de álbuns em todo o mundo, quando se viu afetado por uma doença mental, tendo sido diagnosticado com esquizofrenia.

Green foi um dos mais respeitados guitarristas da sua geração e lançou vários álbuns a solo e outros com alguns membros da banda que ajudou a formar.

Peter Green foi eleito para o Rock and Roll Hall of Fame, em 1998.

O seu último trabalho de estúdio foi Say You Will, em 2003.