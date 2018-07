A petição “A reanimação cardíaca é um direito de todos nós”, conseguiu recolher mais de 7.000 assinaturas, numa iniciativa do “Movimento Salvar Mais Vidas”, um movimento cívico fundado pelo fisioterapeuta Gabriel Boavida e que tem o apoio de médicos, mas também de figuras públicas nacionais.

Em declarações à Agência Lusa, o responsável salientou que “as paragens cardiorrespiratórias são a principal causa de morte em Portugal fora do meio hospitalar”, mais de 10 mil pessoas por ano, mais de uma morte por hora, “mais do que as mortes que acontecem nas situações de sinistralidade rodoviária”.

E muitas dessas mortes, disse Gabriel Boavida, podiam ser evitadas.

“Em Portugal a taxa de sobrevivência (a uma paragem cardiorrespiratória) fora do meio hospitalar é das mais baixas da Europa. Estamos a falar de 03% que chegam com vida ao hospital”, frisou, acrescentando que sobrevivem (saem do hospital) “menos de 02%”. Noutros países a Europa a taxa de sobrevivência oscila entre os 20% e os 30%.

Tal diferença não tem a ver, fez questão de reafirmar o responsável, com “maus cuidados por parte das equipas de emergência nem dos hospitais”, apenas com “a sociedade civil não estar preparada”.

“A sociedade civil é o primeiro elo da cadeia de socorro, é preciso que esteja preparada para identificar o que é uma paragem cardiorrespiratória, saber comunicar isso ao 112 e iniciar o suporte de vida e se for caso disso fazer a desfibrilhação”, disse.