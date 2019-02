Lançada pela Associação Nacional das Farmácias (ANF), a petição “Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS”, que já ultrapassou largamente as 4.000 assinaturas necessárias para debate parlamentar, defende um programa legislativo dirigido ao setor farmacêutico, para evitar o fecho de farmácias em situação mais frágil.

“Os portugueses pedem aos deputados um pacote de medidas para evitar a falência de 25% das farmácias e para garantir a igualdade do direito à Saúde em qualquer ponto do território”, refere a ANF em comunicado divulgado hoje.

Neste momento, 679 farmácias enfrentam processos de penhora e insolvência, mais quatro do que no início do ano, adianta a ANF, que representa 2.750 farmácias.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, foi um dos primeiros subscritores, justificando que “o acesso dos doentes aos medicamentos está mais uma vez em risco. As farmácias estão em grandes dificuldades”.