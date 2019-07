A República Islâmica tinha anunciado, no início de maio último, que iria começar gradualmente a quebrar os compromissos assumidos no acordo caso os outros signatários internacionais não alcançassem uma solução que permitisse contornar as sanções norte-americanas e as respetivas implicações na economia iraniana.

As autoridades de Teerão passaram das palavras aos atos e anunciaram, na semana passada, que estavam a produzir urânio enriquecido em pelo menos 4,5%, em resposta ao restabelecimento das sanções por parte de Washington.

O grau máximo de enriquecimento de urânio permitido pelo acordo é de 3,67%.

Teerão sempre insistiu que o seu programa nuclear tem fins pacíficos, negando qualquer tentativa de desenvolver armas nucleares.