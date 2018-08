Com vista à criação de uma arte aérea, o protesto iniciou-se com o termómetro a marcar 42 graus, ao som de tambores que chamavam a atenção dos banhistas, seguido da canção “não ao furo por um futuro”.

Naquele que prometia ser um dos dias mais quentes do ano, cerca de “800 participantes, com tendência a subir”, reuniram-se para formar uma imagem contra a prospeção de petróleo no nosso país, disse à agência Lusa um dos membros da Tamera – Centro de Educação e Pesquisa para a Paz, Isabel Rosa.

Segundo a responsável, o protesto é “um acordar” para a população, para que “as pessoas saibam o que pode acontecer e muito provavelmente vai acontecer no dia 15 de setembro: a primeira prospeção de petróleo na nossa costa”.

Além de sensibilizar e protestar contra as explorações de petróleo no nosso país, a iniciativa da Tamera pretende também mostrar que o caminho a seguir são as energias alternativas.