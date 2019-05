Num encontro com jornalistas, em Lisboa, em vésperas de eleições europeias, a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) defendeu hoje que “os membros do Parlamento Europeu, do Conselho da União Europeia e da Comissão Europeia terão a oportunidade única, durante os próximos cinco anos, de definir políticas para uma sociedade europeia verdadeiramente sustentável, socialmente justa e economicamente competitiva”.

“A indústria de refinação da UE está empenhada em contribuir para estes objetivos”, afirmou o secretário-geral da Apetro, António Comprido, referindo que “a descarbonização tem que ser progressiva, sustentável, eficaz e acessível”.

Neste sentido, “o pacote de financiamento sustentável deve ser inclusivo e não discriminatório”, disse, apelando para que “os fundos europeus de apoio ao desenvolvimento da economia descarbonizada não excluam as refinarias europeias” para “não haver concorrência injusta entre as várias fontes de energia”.

“Não podemos matar à partida uma tecnologia por falta de apoio”, sublinhou, dando o exemplo dos e-combustíveis, que, se lhes forem dadas “as mesmas condições de apoio”, “podem vir a ser desenvolvidos em larga escala”.