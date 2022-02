Em resposta ao pedido de confirmação e de motivos feito pela Lusa, a PGR escreveu: “confirma-se apenas a realização de buscas, no âmbito de inquérito que se encontra em segredo de justiça”.

Ainda na mesma resposta, a PGR garantiu que as “diligências não estão relacionadas com as operações Éter e Dennis” que envolvem o anterior presidente da câmara, Joaquim Couto, e o atual, Alberto Costa.

Sem adiantar os motivos da presença dos agentes, a câmara confirmou também as buscas e informou que terminaram “à hora de almoço”.

Sete agentes da PJ fizeram buscas a partir das 08:00 naquela câmara do distrito do Porto.

Contactada pela Lusa, a PJ não deu qualquer esclarecimento.