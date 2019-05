Collor, atualmente senador que pediu suspensão do mandato por quatro meses, é acusado de atuar para que a empresa BR Distribuidora, uma das subsidiárias da estatal petrolífera Petrobras, firmasse contratos com a Laginha Agro Industrial, empresa liderada por João Lyra, com quem o antigo chefe de Estado mantinha relações políticas.

Segundo um comunicado divulgado pela PGR, “as investigações revelaram que o crime foi praticado em 2010, ano em que Collor e Lyra eram filiados ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) e disputaram os cargos de governador e deputado federal, respetivamente”.

De acordo com a denúncia, em junho de 2010, João Lyra pediu ajuda a Collor de Mello, que agendou e acompanhou o empresário numa reunião na sede da estatal BR Distribuidora, no Rio de Janeiro.

Na oportunidade, os dois relataram as dificuldades financeiras enfrentadas pela Laginha Agro Industrial devido a inundações que teriam atingido o Estado de Alagoas e apresentaram uma proposta pedindo à BR Distribuidora que comprasse a safra futura de álcool da empresa no valor de mil milhões de reais (230 milhões de euros).

A PGR destacou a existência de provas de que este e outros contratos foram assinados em tempo recorde e renderam a João Lyra o montante de 240 milhões de reais (54,2 milhões de euros) em vantagens obtidas graças à interferência do ex-Presidente junto da BR Distribuidora.