A maioria dos russos que têm abandonado o seu país tem rumado a países próximos, como o Cazaquistão, Geórgia ou Turquia. No entanto, agora há um outro país que tem recolhido as preferências de alguns cidadãos, nomeadamente a Tailândia.

A história é contada pelo The Guardian, que conversou com alguns russos que para ali decidiram viajar. Um deles, Aleksei, que ainda há um ano morava em Moscovo, juntamente com a mãe e os irmãos, diz que a guerra motivou a sua decisão. "Naquele momento pensei: Ok, que oportunidades tenho aqui na Rússia? 'Ir para a guerra, o que eu não quero, porque os ucranianos são nossos irmãos", diz, salientando que a alternativa, protestar, era inútil. “É impossível lutar contra o governo na Rússia”.

E assim, decidiu rumar a Phuket.

Nesta ilha tailandesa, aliás, os russos foram os principais compradores internacionais de propriedades e, durante o primeiro trimestre deste ano, as vendas para estes cidadãos aumentaram 68% em relação ao mesmo período de 2022. "Phattanan Phisutvimol, presidente da Associação Imobiliária de Phuket, disse recentemente que espera que 2023 seja um 'ano dourado' para o setor imobiliário da ilha, já que se recuperou da pandemia, e citou os russos como um dos grupos que estão aumentando a demanda", lê-se no artigo.

Além de russos que estão a emigrar diretamente do seu país para a Tailândia, outro fenómeno também tem ocorrido, nomeadamente russos a rumarem a este paraíso vindos do Velho Continente. "Estamos num relacionamento difícil com a Europa, neste momento, há pessoas que se sentem desconfortáveis por lá", diz a russa Anna Baranova, que tem uma agência de propriedades de luxo em Phuket.