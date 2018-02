Pedro Coelho Dias explicou que a operação de desembarque decorria a sul de Cascais e que, por causa das condições adversas no mar, com ondas de quatro metros, não foi possível aos elementos da embarcação que acompanhavam o piloto alcançá-lo no imediato.

O acidente ocorreu cerca das 01:30 e foram acionados meios da Polícia Marítima e uma embarcação da estação salva-vidas de Cascais, que acabaram por conseguir depois recuperar o corpo.

Porto de Lisboa anuncia investigação

O Ministério do Mar e a Administração do Porto de Lisboa lamentaram hoje a morte de um piloto da barra, ocorrida em serviço esta madrugada e anunciaram que está a decorrer uma investigação técnica ao acidente.

Na mesma nota, as duas entidades participam, "com profundo pesar", o "trágico falecimento do piloto da barra Miguel Conceição, ocorrido esta madrugada em serviço", e apresentam as condolências à família.