A informação foi revelada esta segunda-feira pelo jornal Correio da Manhã: Pinto da Costa terá deserdado do seu filho, Alexandre, em dezembro do ano passado.

No final do ano passado, Pinto da Costa esteve algumas semanas internado e quando saiu terá então alterado o seu testamento.

"O ex-presidente do FC Porto e, na altura da morte, presidente honorário dos azuis-e-brancos assinou um novo testamento a 9 de dezembro, três dias depois de ter recebido alta médica da CUF portuense. Pinto da Costa esteve várias semanas internado, recebeu alta numa sexta-feira, 6 de dezembro, e na segunda-feira imediatamente a seguir recebeu em casa o advogado e o notário. O registo foi depois levado para a Conservatória do Registo Civil, na Praça de Carlos Alberto, no Porto. O CM sabe que, nesse dia, Pinto da Costa revogou o testamento que havia feito em outubro. Aí, os filhos, Joana e Alexandre, ficavam com a totalidade da quota disponível. Agora, aparentemente, só terá um T1 em seu nome", lê-se no jornal.

Além desta decisão, Pinto da Costa terá vendido também todas as ações que tinha em sua posse, neste caso a um empresário da construção civil.