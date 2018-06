O atelier de há 30 anos, na Costa do Castelo, é propriedade da pintora, porém teve de arrendar um espaço mais pequeno noutra zona, porque há três anos que não pode trabalhar lá devido ao que considera o “caos” em que se transformou toda aquela zona, que “está a ser vendida, porque há uma grande procura das zonas mais apetecíveis da cidade”.

“Mas é a procura por pessoas que têm muito dinheiro ou por coisas mais graves, que são os fundos de investimento que não têm rosto”, disse Graça Morais em entrevista à Lusa, por ocasião das comemorações dos dez anos do Centro de Arte Contemporânea (CAC), com o seu nome, em Bragança.

Graça Morais é transmontana, natural da aldeia do Vieiro, Vila Flor, onde tem um atelier e, nos últimos anos, presença assídua na cidade de Bragança, no CAC, que a faz pensar em, no futuro, passar mais tempo nesta zona.

Aos 70 anos constata que, em Lisboa, onde fez carreira, “de repente tudo se transforma”.

“Nessa zona do castelo não ouço falar praticamente português, só ouço falar outras línguas. Acho muito bem que os estrangeiros nos procurem, mas de repente é uma mudança tão grande”, observa a artista.

Durante 30 anos, muitas das obras de Graça Morais nasceram no atelier, numa zona de Lisboa onde “as pessoas se encontravam nos cafés, na rua, às vezes de chinelos e de robe, a pendurar roupa”.

“De repente, sentir que as pessoas são obrigadas a ir embora porque o senhorio, se elas não compram ou se não podem pagar as rendas mais caras são postas fora, isso acontece não só a pessoas velhas e que ganham pouco, acontece a pessoas da minha classe”, afirmou.

O atelier continua a ser dela, não vai cedê-lo, garante, contudo acabou também “expulsa”.