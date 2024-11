Em entrevista à BBC, o chefe do Estado-Maior da Defesa do Reino Unido, Sir Tony Radakin, confessou que as forças russas sofreram uma média de cerca de 1.500 mortos e feridos "todos os dias" em outubro, elevando as suas perdas para 700 mil mortos desde o início da guerra em fevereiro de 2022.

"A Rússia está prestes a chegar ao número de 700 mil pessoas mortas ou feridas. Uma enorme dor e sofrimento que a nação russa está a ter de suportar por causa da ambição de Putin", disse Sir Tony, considerando que as perdas são enormes para "para pequenos incrementos de território".

Na entrevista, o chefe do Estado-Maior disse ainda que a Rússia está a gastar mais de 40% das suas despesas públicas em defesa e segurança, o que, segundo o próprio, é “um enorme sorvedouro” para o país.