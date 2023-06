As páginas digitais dos portos de Groningen, Amesterdão, Den Helder e Roterdão foram alvo de ciberataques que as deixaram incessíveis durante horas ou dias, em diversos momentos e no decurso da última semana.

Os ciberataques continham a assinatura dos ‘bloggers’ informáticos pró-russos designados “NoName057(16)”, que asseguram que as suas ações são uma resposta ao anúncio emitido pelos Países Baixos sobre a intenção de comprar tanques à Suíça para os entregar à Ucrânia, de acordo com mensagens partilhadas no canal Telegram deste grupo.

A Alemanha, Dinamarca ou Espanha solicitaram em 2022 autorização à Suíça para reexportar armamento helvético em direção à Ucrânia, mas a tradicional posição neutral da Suíça não permite o envio de armas suíças para países em guerra, ou a sua venda através de terceiros.

No entanto, o Governo suíço aprovou em finais de maio o envio para a Alemanha de 25 tanques Leopard 2, após garantias de que não seriam reenviados em direção à Ucrânia.

O conflito armado na Ucrânia, iniciado com a invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada como a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).