Um dos ‘palcos’ dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que foram adiados para 2021 devido à pandemia de covid-19, foi inaugurado, a nível desportivo, com o jogo de futebol da final da Taça do Imperador, entre Vissel Kobe e Kashima Antlers, no inicio do ano.

No entanto, o ‘tartan’ ainda não tinha sido experimentado, tendo hoje recebido a primeira competição, que permitiu, por exemplo, à atleta Nozomi Tanaka estabelecer um novo recorde nacional nos 1.500 metros (4.05,27 minutos).