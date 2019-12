A PJ concluiu que a droga era previamente colocada nos contentores em portos da América Latina, sobretudo do Brasil, após os mesmos serem controlados pelas autoridades locais.

“Este ‘modus operandi’, já bem conhecido da Polícia Judiciária e designado na gíria policial por ‘rip-on/rip-off’, implica o envolvimento de trabalhadores portuários”, sendo que o expedidor e o destinatário da mercadoria legítima que era transportada no interior dos contentores “são completamente alheios ao transporte de droga”.

Na sequência da investigação, foi possível aos investigadores da UNCTE recolher “abundantes elementos probatórios que permitiram imputar aos arguidos a prática de diversos tipos de crimes, nomeadamente tráfico de estupefacientes agravado, associação criminosa, branqueamento de capitais, corrupção ativa, falsificação de documentos e posse de armas proibidas”.

Entre os arguidos encontram-se dois profissionais liberais que tinham por função principal prestar assessoria para branqueamento dos proventos resultantes do tráfico de droga.

A mesma fonte da PJ esclareceu que em Portugal não foi possível apreender qualquer quantidade de droga, mas dos estupefacientes sinalizados levaram à apreensão de 230 quilos de cocaína na Turquia.

No decurso da investigação e com o apoio do Gabinete de Recuperação de Ativos que funciona junto da Polícia Judiciária, foi possível identificar e depois apreender 22 imóveis com um valor comercial global de vários milhões de euros (cuja quantia não foi divulgada) que haviam sido adquiridos com os proventos resultantes do tráfico de estupefacientes e cuja propriedade se encontrava formalmente registada a favor de uma sociedade comercial com sede em Angola e que também foi constituída como arguida.

Além dos imóveis, foram ainda “apreendidos 165 mil euros em dinheiro, várias armas de fogo, automóveis, computadores, telemóveis e diversa documentação”, refere a PJ.