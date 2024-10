Em comunicado, a Polícia Judiciária informa que "localizou e deteve, na madrugada de segunda-feira, dia 7 de outubro, na zona de Lisboa, um cidadão estrangeiro, de 34 anos, procurado pelas autoridades judiciárias de França, pela coautoria de um crime de homicídio".

O suspeito em causa estava a ser investigado por um crime cometido em outubro de 2022, quando terá, em conjunto com um cúmplice, assassinado um homem com uma arma branca, "deixando-o depois num pântano numa localidade da Córsega do Sul, França, onde veio a ser descoberto por funcionários municipais".

"Diligências investigatórias das autoridades francesas, vieram a demonstrar que o móbil do crime estaria relacionado com uma vingança, na sequência de agressões ocorridas anteriormente entre os intervenientes", lê-se no comunicado, sendo que tais circunstâncias pode levar o suspeito "a ser condenado a uma pena de prisão de 25 anos".

O suspeito "irá ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de medidas de coação", termina a nota.