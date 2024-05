"A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no Aeroporto de Lisboa, dois cidadãos estrangeiros na posse de cerca de 17.500 doses individuais de cocaína, que transportaram no interior do organismo desde um país da América do Sul", informou a força policial em comunicado enviado às redações.

Segundo a PJ, "s detenções ocorreram no âmbito de investigações que visam grupos criminosos organizados que se dedicam à introdução de produto estupefaciente em território nacional, por via aérea".

Os detidos têm 24 e 31 anos e "foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva".