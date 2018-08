A Polícia Judiciária deteve duas pessoas suspeitas de tráfico de cocaína no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e apreendeu cerca de 23 mil doses daquela droga que era transportada desde um país da América Latina, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ adianta que aos dois detidos, ambos de 40 anos e de nacionalidade estrangeira, foi apreendida elevada quantidade de cocaína que, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, daria para cerca de 23 mil doses

O juiz de instrução determinou a prisão preventiva para ambos os detidos.

A operação policial foi realizada por elementos da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, em cooperação com a Autoridade Tributária e Aduaneira – Alfândegas do Aeroporto de Lisboa.

“As detenções ocorreram no quadro do controlo que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco tendo em vista a prevenção da introdução de produtos estupefacientes em território nacional e noutros países europeus através dos aeroportos internacionais”, refere a nota.