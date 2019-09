A PJ acrescenta que os motivos para este atropelamento poderão estar relacionados com uma discussão entre o suspeito, os seguranças e vários clientes do espaço de diversão noturna.

Em comunicado, o estabelecimento de diversão noturna, a discoteca KREMLIN, esclareceu que “não existem evidências” que confirmem que o condutor responsável pelo atropelamento tenha estado no interior do espaço, acrescentando que “não houve qualquer expulsão da discoteca durante a noite ou madrugada que ocasionasse o episódio, ao contrário do que tem sido veiculado”.

“À hora do incidente, o KREMLIN já se encontrava encerrado”, informou a gerência do estabelecimento, referindo, ainda, que “não foi, até ao momento, contactada por qualquer autoridade para pedir esclarecimentos ou imagens de vídeo vigilância que possam ajudar a investigação”.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, no qual lhe serão aplicadas as medidas de coação adequadas.