A Polícia Judiciária (PJ) deteve um funcionário de um estabelecimento de saúde suspeito de corrupção passiva no serviço de transporte de doentes não urgentes no Norte do país, divulgou hoje em comunicado.

De acordo com um comunicado, aquela força policial deteve "um homem, funcionário de um estabelecimento de saúde da região norte, indiciado pela prática do crime de corrupção passiva, cometido no exercício de funções". "A investigação respeita à atribuição de serviços de transporte de doentes não urgentes a determinados operadores económicos em detrimento de outros, mediante contrapartidas", refere a PJ. Segundo o comunicado, "foram, igualmente, executadas diligências de busca, domiciliárias e não domiciliárias, com vista à recolha de documentação e outros elementos com relevância para a prova". A detenção foi feita pela diretoria do Norte da PJ, "em articulação com o DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Porto-Este". O detido vai ser presente à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação.