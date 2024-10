Numa operação policial nas áreas urbanas da Amadora, Queluz e Cascais, a Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate à Cibercriminalidade e Criminalidade Tecnológica, deteve três homens e uma mulher pela prática dos crimes de abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento e branqueamento de capitais.

Em comunicado enviado às redações, a PJ informa que as detenções foram realizadas no decorrer do cumprimento de onze mandados de busca domiciliária e não domiciliária e de quatro mandados de detenção.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 26 e os 41 anos, terão iniciado a atividade delituosa em junho de 2023, prolongando-se até ao segundo trimestre de 2024, tendo gerado um proveito ilícito na ordem das centenas de milhares de euros.

O esquema passava pela constituição de empresas de fachada, com a subsequente abertura de contas bancárias e posterior aquisição, junto de instituições de pagamento e de terminais de pagamento automático com uma funcionalidade essencialmente digital, através dos quais efetuavam transações bancárias, tendo por base dados de cartões bancários de terceiros (cartões estrangeiros).

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal da Amadora para aplicação das medidas de coação.

O inquérito foi iniciado em março de 2024 e é dirigido pela 3.ª Secção do DIAP da Amadora.