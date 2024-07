Em comunicado, a PJ explicou que a 10 de junho, feriado nacional, dois grupos envolveram-se nas imediações da ponte, que liga o Porto a Vila Nova de Gaia, depois de terem tido uma discussão no dia anterior.

A PJ adiantou que 11 elementos de um dos grupos cruzaram-se com dois outros do grupo oposto acabando por os perseguir, cercar e agredir com recurso a vários objetos cortantes e contundentes, causando-lhes “grave perigo de vida”.

Os envolvidos, todos de nacionalidade estrangeira, foram detidos no Porto, Coimbra e Santa Comba Dão, no distrito de Viseu, acrescentou esta força policial.

Devido ao número de envolvidos e ao local do incidente, que é um dos principais pontos turísticos do Porto, esta situação causou “forte alarme social”, salientou.

Os detidos, com idades entre os 25 e 33 anos e suspeitos do crime de homicídio na forma tentada, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.