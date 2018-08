O homem de nacionalidade estrangeira foi detido pelos fortes indícios da prática de crime de incêndio numa moradia unifamiliar devoluta.

A Polícia Judiciária anunciou que o homem é "fortemente indiciado" pelo fogo que destruiu uma casa que se encontrava desabitada no concelho de Póvoa de Varzim.

O incêndio ocorreu a 30 de julho e, segundo informa a PJ, o fogo "terá sido provocado pelo suspeito num aparente quadro de desequilíbrio mental, consumo de estupefacientes e álcool e frequente conflitualidade”.

A Polícia Judiciária explica que o episódio ocorreu depois de uma tentativa de furto no interior da habitação e de uma discussão com outras pessoas que ocupavam a casa: "Ao início da tarde do dia 30 de julho, o suspeito terá provocado a ignição do recheio de uma habitação onde já pernoitou, localizada junto ao Mercado Municipal da cidade, com recurso a um isqueiro, após um episódio de tentativa de furto no interior da mesma e discussão com outros indigentes que clandestinamente ocupam a casa e dali o haviam expulsado".

O interior da residência foi deixado num estado de grande destruição, que não foi completa devido à intervenção dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim - cuja proximidade do quartel ao local facilitou a prontidão na resposta ao incêndio.

Nesta operação, a Polícia Judiciária contou com a colaboração da Polícia de Segurança Pública.

O detido, de 49 anos, vai ser presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.