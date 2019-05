A polícia britânica mantém aberta a investigação ao desaparecimento de Madeleine McCann, apesar de continuar sem resposta do ministério do Interior sobre um novo pedido de financiamento, afirmou hoje fonte policial. Também a Polícia Judiciária diz que a investigação continua "em aberto". Faz hoje 12 anos que Madeleine McCann desapareceu na Praia da Luz, no Algarve.

CLAUDIO ONORATI/EPA