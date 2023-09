Este artigo é sobre Faro . Veja mais na secção Local

A Polícia Judiciária do Algarve procedeu à detenção de um homem de 36 anos de idade, por fortes indícios da prática do crime de pornografia de menores, ilícito ocorrido no concelho de Vila Real de Santo António.

Polícia Judiciária, Lisboa, 30 de junho de 2021. ANTÓNIO COTRIM/LUSA Lusa