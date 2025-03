Fernando Gomes, fala aos jornalistas após ter sido eleito presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), onde pretende continuar a “servir” Portugal e dar sequência ao seu reconhecido percurso como gestor, atestado pelo histórico sucesso na Federação Portuguesa de Futebol (FPF), sede do Comité, em Lisboa, 19 de março de 2025. Fernando Gomes foi hoje eleito presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) para o quadriénio 2025-2029, somando 103 votos contra os 78 do adversário Laurentino Dias. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

