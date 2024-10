A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a destruição, com explosivos, de uma caixa multibanco em Melgaço às 05:45 de hoje, bem como o roubo do dinheiro existente no cofre, revelou a GNR de Viana do Castelo.

“A PJ já foi acionada, já está no local a investigar”, indicou fonte do Comando Territorial de Viana do Castelo da GNR. A GNR, que também esteve no local, indica que foram "usados explosivos para destruir uma caixa multibanco situada na parte exterior de um restaurante" em Castro Laboreiro, concelho de Melgaço, distrito de Viana do Castelo. Os assaltantes retiraram o dinheiro do cofre e puseram-se em fuga, “num veículo furtado que abandonaram próximo do local”, acrescentou a GNR.