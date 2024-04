De acordo com a fonte, o homem foi encontrado sem vida hoje de manhã e o caso comunicado à PJ que está a fazer as primeiras diligências, não podendo ainda concluir quais as causas da morte.

Segundo uma notícia publicada no ‘site’ do Correio da Manhã, a vítima tem cerca de 35 anos, de nacionalidade britânica e estaria de férias com um amigo que está em parte incerta.