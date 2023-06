Em comunicado, a PJ refere que os factos ocorreram desde janeiro até à última quarta-feira, tendo o suspeito, de 23 anos, atuado “num quadro de grande instabilidade emocional, por motivos fúteis e de forma intencional”.

Segundo a PJ, no início do ano tentou provocar um incêndio num estabelecimento comercial do qual anteriormente fora colaborador, sem atingir os seus intentos.

Além disso, por diversas ocasiões, em período noturno, deslocou-se ao mesmo estabelecimento, causando danos no mobiliário externo, até que, no dia 20 de junho, voltou a provocar novo incêndio, originando prejuízos que atingiram “valores elevados”.

“Anteriormente, atuando por razões idênticas, o arguido ateou fogo à viatura de familiares da ex-namorada, causando a sua total destruição, com possibilidade de propagação a todo o edifício”, acrescenta o comunicado.

A PJ diz que os incêndios “foram detetados precocemente por vizinhos e ofendidos, evitando-se a sua propagação e maiores prejuízos”.

O suspeito está indiciado por três crimes de incêndio em edifício, um crime de incêndio em meio de transporte e vários crimes de dano.

Vai ser presente a tribunal para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.