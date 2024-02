Em comunicado, o Plano Nacional de Leitura (PNL) explica que o objetivo é “dotar as famílias de competências e motivação para lerem com as crianças e jovens”, sublinhando que a leitura em família é um dos preditores do sucesso escolar dos alunos.

Numa primeira fase, será lançado um estudo de investigação sobre práticas existentes de leitura em família e, até 2025, o PNL pretende que o programa atinja uma abrangência nacional, com a disponibilização de desafios de leitura em formato digital.

Até lá, ainda este ano, os municípios poderão candidatar-se a financiamento com uma equipa constituída por um professor bibliotecário, um bibliotecário municipal e um elemento da rede social, e os profissionais de 45 municípios receberão formação.

Também em 2024, realiza-se o Festival de Leitura em Família, promovido pelo PNL, a Rede de Bibliotecas Escolares e a Direção-Geral da Administração Escolar, e serão organizadas ações de capacitação das famílias nos municípios. Em 2025, prevê-se o lançamento do “Grande Jogo Leitura em Família”.

Segundo o PNL, o novo programa resulta da reformulação de um projeto que já existia, destinado a famílias e centrado no acesso ao livro, através de empréstimo.

“Este alargamento de uma ação a um programa estrutural permite a intervenção que capacita famílias e cria uma ligação com o livro e a leitura por parte de adultos e crianças, nos seus núcleos e nas comunidades em que vivem”, explica o comunicado, que acrescenta que “ter acesso ao livro é fundamental, mas não basta”, sendo preciso “saber escolhê-lo e lê-lo em conjunto”.