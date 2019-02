Os inspetores do posto de fronteira do aeroporto de Lisboa realizam plenários no domingo e na quarta-feira que deverão afetar nesses dias o controlo de passageiros, alertou hoje a ANA - Aeroportos de Portugal.

Por causa desses plenários, os passageiros que tenham voos a partir das 10:30 com destino ao Reino Unido, Irlanda e países fora da Europa, devem estar no aeroporto com mais antecedência, "para acautelar eventuais atrasos provocados pela redução do serviço prevista para o controlo de fronteira".

Segundo a ANA, os dois plenários dos trabalhadores do Posto de Fronteira (SEF) do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, decorrerão entre as 6:00 e as 9:00 de domingo e de quarta-feira.