O Plenário é um projeto do SAPO24 a pensar nas legislativas de 6 de outubro. Em contagem decrescente para as eleições, queremos trazer ao debate os temas e as decisões que têm impacto na vida dos portugueses.

Assim, deixamos a pergunta: Se fosse primeiro-ministro ou primeira-ministra nos próximos quatro anos, qual era o problema que resolvia primeiro? Ou, perguntando de outra forma: qual seria a sua prioridade?

Não temos todos as mesmas preocupações ou prioridades o que, neste caso, é uma vantagem, porque permite diversidade. Ao escolher o tema que quer abordar tenha em consideração a sua realidade — o sítio onde trabalha, as pessoas de quem gosta, o local onde vive, aquilo que tem impacto no seu dia-a-dia.

A pergunta: Se fosse primeiro/a-ministro/a nos próximos quatro anos, que problema resolvia primeiro? (Escolha apenas um tema para abordar tendo em conta o sítio onde trabalha, as pessoas de quem gosta, o local onde vive, no fundo, aquilo que tem impacto no seu dia-a-dia) Se optar por vídeo, este deve ter no máximo 1 minuto. Se optar por texto, envie as seguintes informações adicionais: nome, idade, profissão, local onde vive. Envie o seu vídeo ou texto por email para 24@sapo.pt ou através do Facebook Messenger do SAPO24.

Existem várias formas de participar nesta iniciativa:

1) Pode gravar um vídeo com o seu telemóvel e enviar para o email 24@sapo.pt ou através do Facebook Messenger. Sendo o Plenário um projeto essencialmente de vídeo, este é o formato que estamos a privilegiar porque queremos não apenas as palavras, mas as vozes e os rostos da mudança.

Uma informação prática muito importante: os vídeos não podem ter mais de um minuto. Seja direto e conciso. O tempo é precioso.

2) Pode escrever um texto. Desde que lançámos este desafio temos tido vários leitores a enviar textos em vez de vídeos, e não queremos que fiquem foram do debate. Assim, se preferir participar enviando o seu texto para 24@sapo.pt pode fazê-lo. Não se esqueça de acrescentar algumas informações sobre si — nome, idade, profissão, local onde vive e, se possível, uma pequena biografia.

Utiliza transportes públicos todos os dias e desespera com atrasos em hora de ponta? Espera há várias semanas por uma consulta? Quer um país mais verde, mais respirável, sustentável? O que mudava na escola dos seus filhos?

Diga-nos qual é a sua prioridade e, mais do que isso, a sua ideia para o país, porque se há um momento para levantar a voz, é agora.

Ao enviar o vídeo ou o texto está a autorizar a sua utilização nas plataformas do SAPO e do SAPO24 (redes sociais incluídas). Os vídeos e textos para publicação serão selecionados e editados pelo SAPO24. Todos os conteúdos devem respeitar as regras de comunidade, que pode ler aqui. Os textos e vídeos enviados para o SAPO24 vão integrar um dossier especial que será publicado antes do ato eleitoral.