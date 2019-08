O Plenário é um projeto do SAPO24 cujo objetivo é trazer para a discussão, nestas legislativas, os temas que preocupam os portugueses — queremos falar sobre as pequenas e grandes decisões que têm impacto na sua vida.

Então, deixamos a pergunta: Se fosse primeiro/a-ministro/a nos próximos quatro anos, que problema resolvia primeiro? Ou, se preferir, qual é a sua prioridade para o país?

Utiliza transportes públicos para chegar ao trabalho e já perdeu a conta aos atrasos ou aos dias em que foi apertado o tempo todo, sem o mínimo de conforto ou privacidade? Talvez a sua prioridade seja a de melhorar a mobilidade urbana e, desta forma, ter mais tempo para si e para a sua família. Conte-nos que solução teria para o problema.

A pergunta: Se fosse primeiro/a-ministro/a nos próximos quatro anos, que problema resolvia primeiro? (Escolha o tema que quer abordar tendo em conta o sítio onde trabalha, as pessoas de quem gosta, o local onde vive, no fundo, aquilo que tem impacto no seu dia-a-dia)

Está a dias de inscrever os seus filhos na escola e receia que não haja vaga na sua zona de residência? O que precisa de mudar?

Veio para Lisboa estudar e gostava de voltar à sua terra natal, mas sabe que a probabilidade de encontrar emprego é pouca? Qual é a sua proposta?

Escolheu Portugal para lutar por um futuro melhor para si e para os seus, mas está com dificuldade em integrar-se? O que precisamos para construir um país de todos e para todos?

Não temos todos as mesmas preocupações ou prioridades o que, neste caso, é uma vantagem, porque permite diversidade. Ao escolher o tema que quer abordar tenha em consideração a sua realidade — o sítio onde trabalha, as pessoas de quem gosta, o local onde vive, aquilo que tem impacto no seu dia-a-dia.

Se há um momento para elevar a voz é agora que o país vai a votos, mas a discussão faz-se antes da ida às urnas.

O Plenário é um projeto de vídeo — queremos não apenas as palavras, mas as vozes e os rostos da mudança. Tire o telemóvel do bolso, vire-o para ficar na horizontal, e coloque a gravar. O smartphone, esse objeto que nos acompanha em todos os minutos do dia, é uma ferramenta poderosa, dê-lhe uso.

Uma informação prática muito importante: os vídeos não podem ter mais de um minuto. Seja direto e conciso. O tempo é precioso.

Envie o seu vídeo por email para 24@sapo.pt, através do Facebook Messenger do SAPO24.

Ao enviar este vídeo está a autorizar a sua utilização nas plataformas do SAPO e do SAPO24 (redes sociais incluídas).

Faça parte do Plenário e apresente-nos as suas propostas para o país.

