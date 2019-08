No dia 9 de agosto, o SAPO24 anunciou o lançamento do Plenário, uma iniciativa pensada para alargar o debate nas legislativas de 6 de outubro a quem tenha ideias para apresentar para uma melhor governação do país. Há muito para discutir antes da ida as urnas e é por isso que queremos começar já a pensar o país que vamos ter (e ser) nos próximos quatro anos — e contamos com o seu contributo.

Assim, lançámos o desafio, em forma de pergunta: Se fosse primeiro-ministro ou primeira-ministra nos próximos quatro anos, qual era o problema que resolvia primeiro? Ou, perguntando de outra forma: qual seria a sua prioridade para o país?

O embaixador Francisco Seixas da Costa, a escritora Alice Vieira, o empreendedor Pedro Moura, o presidente da Associação de Surf Adaptado, Nuno Vitorino, a jornalista Isabel Tavares e o empresário Peter Villax foram dos primeiros a responder, mas não os únicos. Ao longo das próximas semanas vamos partilhar os vídeos dos nossos convidados no SAPO24 e no SAPO (e respetivas redes sociais) e incentivar o debate no espaço de comentários.

Paralelamente, convidámos também os nossos leitores a responder à mesma questão. Inicialmente o projeto estava pensado apenas para partilhas em vídeo, mas foram vários os leitores que nos abordaram sugerindo que a iniciativa fosse alargada a textos. E assim foi. Resultado? Uma participação significativa logo nos primeiros dias trouxe-nos um novo desafio: como trabalhar, uniformizar e distribuir as ideias ou prioridades que nos chegavam de forma a promover o debate.

A publicação de cartões com o resumo de cada ideia e a identificação do seu autor foi a forma que encontrámos para dar visibilidade a este debate e aos vários contributos que nos vão chegando. Chamámos-lhe “cartões-debate” e iniciamos hoje a sua publicação. O cartão-debate mostra a síntese da ideia que poderá ser depois lida na totalidade dentro do artigo.

Junte-se ao Plenário e receba o seu cartão debate A pergunta: Se fosse primeiro/a-ministro/a nos próximos quatro anos, que problema resolvia primeiro? Ou, se preferir: Qual é a sua prioridade para o país? (Escolha apenas um tema para abordar tendo em conta o sítio onde trabalha, as pessoas de quem gosta, o local onde vive, no fundo, aquilo que tem impacto no seu dia-a-dia) Envie o seu texto por email para 24@sapo.pt, assim como as seguintes informações adicionais: nome, idade, profissão, local onde vive (basta indicar a cidade). Para participar do debate, basta estar atento ao que o SAPO24 vai destacando no seu site e deixar a sua opinião sobre a ideia em discussão na caixa de comentários.

Estes cartões debate serão partilhados também no nosso site e espelhados na homepage do Portal SAPO, além da partilha nas redes sociais. Tal como acontece com os vídeos, vamos incentivar a comunidade a utilizar as caixas de comentários para discutir a ideia em causa de forma construtiva — qualquer comentário que viole as nossas regras de comunidade (que pode ler aqui) será retirado.

E é com o objetivo de promover uma discussão de ideias essencial em democracia que convidamos também os nossos leitores a partilhar o seu cartão debate nas suas redes sociais utilizando a hashtag #PlenárioSAPO24. O objetivo é aumentar o alcance desta iniciativa, incentivando outros a juntarem-se à conversa.

Não temos todos as mesmas preocupações ou prioridades o que, neste caso, é uma vantagem, porque permite ter diversidade. Ao escolher o tema que quer abordar tenha em consideração a sua realidade — o sítio onde trabalha, as pessoas de quem gosta, o local onde vive, aquilo que tem impacto no seu dia-a-dia.

Mais à frente, vamos reunir os temas que mais preocupam os portugueses, apresentar esses resultados também aqui e trazê-los a debate em eventos ao vivo e em direto com convidados no SAPO24.

O Plenário está oficialmente de portas abertas.

Ao enviar o texto está a autorizar a sua utilização nas plataformas do SAPO e do SAPO24 (redes sociais incluídas). Os textos para publicação serão selecionados e editados pelo SAPO24. Todos os conteúdos devem respeitar as regras de comunidade, que pode ler aqui. Os textos enviados para o SAPO24 vão integrar um dossier especial que será publicado antes do ato eleitoral.