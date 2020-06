“Será aplicada uma contraordenação ao primeiro-ministro, à sua equipa e aos jornalistas por não respeitarem as medidas contra a epidemia e, em particular, pela violação do decreto” sobre o uso obrigatório de máscara em locais públicos, comunicou o ministério.

Borissov foi hoje ao mosteiro de Rila, no sudoeste da Bulgária, para um projeto de renovação de uma estrada que leva até esse famoso local religioso, tendo conversado de perto com o responsável do mosteiro, antes de entrar na igreja sem máscara.

O dirigente conservador de 61 anos, que tem usado uma máscara desde o início da pandemia, pagou o preço por endurecer as regras decididas pelo seu próprio governo: suspensa a 10 de junho, a obrigação de usar máscara foi restaurada a partir de hoje, devido ao aumento da contaminação.

Multas de 300 lev (150 euros) multiplicaram-se nos transportes públicos do país, o mais pobre da União Europeia, onde o salário médio oficial é de 700 euros.