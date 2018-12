Numa nota publicada na página oficial do primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, informa-se que os pneus foram incendiados cerca das 05:00 locais perto do portão de entrada no recinto do Palácio.

Informações do Corpo de Segurança explica que pelo menos oito pessoas em quatro motorizadas, sem chapas de matrícula, circularam em volta do Palácio antes de incendiar os pneus.

Nas últimas semanas vários incidentes têm ocorrido em vários pontos da cidade, com as autoridades a darem conta de confrontos, de maior ou menor dimensão em pelo menos três bairros da cidade, deixando vários feridos.

Flávio Brandão, Diretor Clínico do Hospital Nacional Guido Valadares, confirmou à Lusa que só no fim de semana deram entrada seis feridos - quatro homens e duas mulheres - identificados nas estatísticas como "casos de polícia", ou seja, resultantes de incidentes.