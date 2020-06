“A incidência da pobreza aumenta significativamente entre a população residente quanto maior for o número de membros no agregado, a pobreza aumenta cinco vezes mais em agregados com sete ou mais membros, comparado com agregados com um ou dois membros”, lê-se no relatório publicado pelo INE.

De acordo com o documento, a atividade e ocupação do chefe do agregado estão também associados à condição de pobreza e a pobreza é maior entre a população que vive em agregados cujo chefe está desempregado (43%).

Quanto à ocupação do chefe do agregado familiar, a incidência da pobreza é maior entre aqueles que trabalham por conta própria (51%) em relação aos que trabalham por conta de outrem, com 27%.

O estudo constata que entre os chefes assalariados, os que trabalham no setor público e privado “vivem situações de pobreza consideravelmente menores em comparação com os que trabalham por conta própria”.

A população cujo chefe do agregado trabalha com familiares representa 56% dos pobres, sublinha-se no estudo.