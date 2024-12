O terramoto foi registado às 10h26, segundo o Centro Sismológico Europeu Mediterrâneo.

O sismo ocorreu a uma profundidade de 31 quilómetros.

De acordo com o EMSC, foi registada uma réplica de 3.2 noutro ponto das Filipinas, cerca de meia-hora depois.

Recorde-se que a 26 de dezembro de 2004, um terramoto de magnitude 9,1 ao largo da costa ocidental da ilha indonésia de Sumatra gerou ondas gigantescas que varreram a Indonésia, o Sri Lanka, a Índia, a Tailândia e nove outros países do Oceano Índico, fazendo vítimas até na distante Somália.

Na sua velocidade máxima, as ondas quebraram a quase 800 quilómetros por hora e atingiram alturas de até 30 metros.

A zona mais afetada foi o norte da ilha de Samatra, onde morreram mais de 120 mil pessoas, de um total de 165.708 na Indonésia.

Recorde-se que as Filipinas são um país situado no Sudeste da Ásia, no Pacífico Oeste, que abrange mais de 7.000 ilhas.