Usando dados do Eurostat, a rede de organizações ambientalistas Coligação para o Direito à Energia, a que pertence a portuguesa ZERO, concluiu que há 41 milhões de lares nos 28 países que compõem a União Europeia que não conseguem ser aquecidos no inverno e 91 milhões que não conseguem ser refrescados no verão.

Em comunicado, a ZERO aponta o dedo à “inação dos decisores políticos”, reclamando “um programa europeu para melhoria do isolamento térmico e eficiência energética dos edifícios” que faça baixar as faturas da energia.

Portugal, classificado com nível “muito alto” apresenta-se como “um dos piores países europeus no que respeita à pobreza energética” por causa de “baixos rendimentos, edifícios ineficientes sem isolamento e com janelas simples”, equipamentos pouco eficientes, como “lareiras e aquecedores individuais”, assinala a ZERO.

Os “custos elevados” levam a que se gaste pouca energia para aquecer e arrefecer as casas, refere a associação, que pede ao Governo que aposte em “apoios simplificados para salvaguardar as pessoas em condições socioeconómicas mais vulneráveis”.

Abaixo de Portugal na lista do Direito à Energia estão a Eslovénia, a Hungria e a Bulgária. Do outro lado do espetro, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Áustria são os países com menos pobreza energética.