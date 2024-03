Para Luís Mira Amaral o que "admira é que os dirigentes da Aliança Democrática (AD) não tenham reclamado atempadamente" sobre a confusão entre as siglas dos dois partidos nos boletins de voto. "E se o ADN (Alternativa Democrática nacional) eleger um deputado é pela AD".

António Garcia Pereira acrescenta que a campanha do partido de Bruno Fialho, "do ponto de vista da substância, não se distingue do Chega", pelo que pode este partido estar também a capitalizar no "discurso de desespero" e a ganhar votos por essa via.

As projeções apontam para um crescimento do Chega, que pode chegar aos 50 deputados, o que significa que nem a esquerda nem a direita conseguem ter uma maioria parlamentar. O ónus está então no que irá o PSD fazer: cumprir a promessa de que "não é não", ou flexibilizar e ter de explicar ao seu eleitorado o recuo na palavra dada?

Luís Mira Amaral coloca uma terceira via: Montenegro pode tentar governar com uma maioria relativa, com o apoio da IL, e ficará nas mãos de André Ventura explicar ao seu eleitorado sempre que se aliar, pela negativa, à esquerda impedindo a direita de governar em Portugal.

Leia também:

ADN. Quem é o partido português apoiado por Jair Bolsonaro e o que explica a entrada na lista com maiores intenções de voto