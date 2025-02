Aos 40 anos, Ronaldo tem já 927 golos (incluindo seleção sub-20, sub-21 e olímpica) em 1.261 jogos, mantendo a esperança de chegar ao milhar de golos, o que seria mais um momento marcante da sua história, na qual tem, entre outros prémios individuais, cinco Bolas de Ouro.

“Eu não persigo os recordes, os recordes é que me perseguem a mim”, escreveu nas redes sociais em maio do ano passado, depois de se ter tornado o melhor marcador de sempre numa só edição da Liga saudita, onde não tem sido feliz, uma vez que tem falhado a conquista de grandes títulos, à exceção da secundária Liga dos Campeões Árabes.

Com muitos recordes do futebol mundial na sua posse e mais de 30 títulos, a Ronaldo falta apenas levantar um grande troféu, o de campeão do mundo, pelo qual apenas poderá lutar em 2026, então já com 41 anos, algo que não descarta, embora seja “impossível responder”, e um feito que companheiros de seleção, como Bruno Fernandes ou João Félix, já assumiram que gostariam de ajudar a alcançar.