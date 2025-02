No site da AKDN pode-se ler que o líder religioso morreu "rodeado pela sua família", em Lisboa. A AKDN ainda dá as condolências à família bem como “à comunidade ismaelita em todo o mundo”. A organização promete ainda designar um sucessor em breve.

Quanto à sucessão como líder religioso, o sucessor é nomeado pelo próprio em testamento, a abrir 24 horas após a morte do príncipe dos ismaelitas. Assim, a escolha do novo líder da comunidade ismaelita, que vive espalhada pelo mundo, recairá sobre um dos três filhos homens: Hussain, Rahim e Aly.

Hussain Aga Khan nasceu em Genebra (Suíça), em 1974, e preside ao comité executivo da Agência Aga Khan para o Habitat (AKAH), onde se dedica sobretudo à redução do risco de desastres e gestão de emergências na Ásia Central, Paquistão e Índia.

Faz também parte da administração do Fundo Aga Khan para a Cultura (AKTC), dedicado ao ambiente construído e ao restauro do património cultural e integra o comité da AKDN para o Ambiente e o Clima, que trabalha em questões ambientais e no impacto das alterações climáticas.

Enquanto fotógrafo da vida selvagem, tem participado em várias expedições e dedica a maior parte do tempo à fotografia subaquática.

É fundador da ‘Focused on Nature’, uma organização dedicada à conservação e proteção de espécies ameaçadas e em perigo, e aos esforços de conservação dos habitats.

Hussain Aga Khan formou-se no Williams College, em Massachusetts (EUA), com um bacharelato em Artes.

Em 2004, obteve um Mestrado em Relações Internacionais pela Escola de Relações Públicas e Internacionais de Columbia, tendo como principal área de estudo o desenvolvimento económico e político, com foco regional no Médio Oriente e no Norte de África.

Rahim Aga Khan é o filho mais velho de Shah Karim al Hussaini, príncipe Aga Khan, 49.º Imam hereditário dos muçulmanos ismaelitas.

Nasceu em 1971 e formou-se em 1995 na Universidade Brown (EUA) com um bacharelato em Literatura Comparada, antes de concluir um programa de desenvolvimento executivo em gestão e administração na IESE Business School da Universidade de Navarra, em Barcelona, Espanha.

Está ativamente envolvido na gestão da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento há mais de 20 anos, na qual integra vários órgãos. É presidente do comité executivo do Fundo para o Desenvolvimento Económico (AKFED) e supervisiona o ciclo anual de planeamento orçamental da instituição.

Rahim Aga Khan preside também ao Comité para o Ambiente e o Clima, que lidera o trabalho da rede na proteção ambiental e mitigação dos efeitos das alterações climáticas, o que inclui um compromisso em garantir que as operações globais da rede atingem zero emissões líquidas de carbono até 2030.

Vive em Genebra, e tem dois filhos, Irfan e Sinan.

Aly Muhammad Aga Khan é o filho mais novo do líder da comunidade ismaelita. Nasceu em 2000, em Paris, e estudou na Universidade de Harvard (EUA), onde obteve um bacharelato em artes e governo, no ano passado.

Juntou-se este ano à sede da Fundação Aga Khan, em Genebra, onde trabalha em projetos na Ásia e em África para catalisar o empreendedorismo, a empregabilidade e as competências em setores emergentes, como as economias digital e verde.

É também responsável pela coordenação de novas iniciativas da Fundação na Alemanha.

Karim Al-Husseini, conhecido como Aga Khan IV, foi o 49.º imã dos xiitas ismailis, descendente do profeta Maomé e líder espiritual de 15 milhões de fiéis muçulmanos. Sucedeu ao avô, Aga Khan III, em 1957, quando tinha apenas 20 anos de idade.

Nascido na Suíça, Karim Aga Khan era considerado um dos homens mais ricos em todo o mundo. Em 2017, recebeu o título de doutor Honoris Causa pela Universidade Nova de Lisboa, numa cerimónia presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e apadrinhada por Francisco Pinto Balsemão. Na altura referiu que sempre se "sentiu em casa" quando visitava Portugal, tendo depois obtido a cidadania portuguesa através das ações desenvolvidas em prol da República Portuguesa.

A Rede Aga Khan para o Desenvolvimento tem atividades em Portugal e no estrangeiro na área da cultura, da moda e dos festivais, da educação, com apoio a universidades, do ambiente, a ajudar a preservação de sítios, da área social, da sustentabilidade ou da saúde.

*Com Lusa