"Pais e jovens devem estar atentos a este duplo significado dos emojis, pois podem estar perante uma situação de aliciamento sexual", alerta a polícia, numa publicação online.

Além de manterem um contacto próximo com os jovens e incentivarem conversas abertas, os pais devem estar mais alerta para o impacto que a internet pode ter nas atitudes dos jovens. A PSP lançou um alerta para o duplo significado de alguns emojis usados pelos jovens e que podem estar associados a conversas de cariz sexual ou ao consumo e tráfico de drogas.

A linguagem virtual precisa de tradução para os encarregados de educação, que agora devem pensar duas vezes quando lêem um emoji de cogumelo ou de um bróculo. Um emoji pode ter uma conotação sexual ou estar ligada às drogas, e revelar comportamentos nos mais jovens.

Um cachorro-quente, uma banana e uma maçaroca correspondem ao órgão sexual masculino. Já um taco, uma peça de sushi e um emoji de um gato representam o órgão sexual feminino, explica a CNN. Estas imagens podem ser usadas por utilizadores mais velhos, como forma de assédio.

Já um cavalo ou um coração castanho remetem para a heroína; um coco ou até um emoji constipado significam cocaína; e uma folha pode indicar o consumo de marijuana.

"Apesar das conversas de teor sexual entre jovens, a partir de uma determinada idade, poderem fazer parte do crescimento, a PSP apela a um especial cuidado quando se utiliza este tipo de linguagem (emojis) no diálogo com desconhecidos em chats, aplicações de encontros, plataformas de jogos online, entre outros. Os mais jovens, ao não saberem quem se encontra do outro lado do ecrã, podem estar a dialogar com alguém mais velho que pretende ganhar a sua confiança e, eventualmente, marcar encontros presenciais (grooming). Pais e jovens devem estar atentos a este duplo significado dos emojis, pois podem estar perante uma situação de aliciamento sexual", alerta a publicação da PSP.

E acrescenta: "Os pais devem estar atentos ao duplo significado da utilização de determinados emojis, pois podem estar conotados a conversas relacionadas com o consumo/tráfico de drogas". Estas mensagens podem também indicar a participação em grupos de ódio e cyberbullying.

"Apesar de esta realidade ser (ainda) pouco comum entre a comunidade escolar, a PSP está atenta a este fenómeno, atuando preventivamente nos estabelecimentos de ensino através de ações de sensibilização", refere.

Em Portugal, a criminalidade entre os jovens dos 12 aos 16 está a aumentar, sobretudo desde a pandemia, indicam os dados provisórios do RASI – Relatório Anual de Segurança Interna. O consumo de drogas nos mais jovens é, também, cada vez mais recorrente, segundo o Relatórios sobre a Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências e de Álcool 2023, do ICAD - Instituto de Comportamentos Aditivos e as Dependências.