A diferença é esta: “Aqui sinto-me mais em casa. Tenho a minha própria cama, quarto e casa de banho. É bem diferente dos dormitórios onde tenho passado até agora, onde por vezes parecemos animais num estábulo sobrelotado.”

As palavras são de Mario Brezza, 53 anos, citadas pela cadeia NBC News, dos Estados Unidos. E referem-se ao facto de ele ser, agora, um dos cerca de 50 homens e mulheres sem-abrigo que dormem nos 16 quartos do Palazzo Migliori, um edifício do início do século XIX que, oferecido à Igreja pela família que lhe deu o nome, já foi casa de religiosas onde eram acolhidas mães solteiras e, agora, poderia ter sido um hotel com vista privilegiada para a Praça de São Pedro.

A vista continua lá, mas o Papa Francisco quis que o edifício, depois de algumas obras, fosse destinado a acolher pessoas pobres e sem-abrigo. E, acrescenta a Renascença, o Papa ordenou explicitamente ao esmoler do Vaticano, o cardeal Konrad Krajewski, que o prédio fosse adaptado ao uso que agora começou a ser feito.

Com uma perna amputada por causa de uma doença circulatória grave, Brezza vive com um subsídio mensal de invalidez de cerca de 270 euros. E é uma das cinco dezenas de pessoas que, com o apoio da Comunidade de Sant’Egídio, têm possibilidade de satisfazer as necessidades básicas: comer, dormir debaixo de um teto, lavar-se e vestir-se. No edifício, há ainda salas para formação, serviços, aconselhamento ou utilização de computadores – uma das ideias da casa e do projeto é que os sem-abrigo são ajudados a procurar de novo trabalho, como forma de reinserção.