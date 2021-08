O Pentágono, quartel-general das forças armadas dos Estados Unidos, entrou temporariamente em estado de alerta e foi encerrado depois de terem sido disparados vários tiros próximo do edifício.

Desconhecem-se, para já, pormenores sobre o suspeito dos disparos.

O agente da Força de Proteção do Pentágono acabaria por morrer devido aos ferimentos, confirmaram à agência noticiosa Associated Press (AP) fontes oficiais sob anonimato.

A ligação entre o tiroteio e o esfaqueamento está ainda por esclarecer, uma vez que as autoridades locais não avançaram pormenores sobre o incidente, que aconteceu na estação de autocarros que serve uma das entradas no Pentagon Transit Center.

O Pentágono já indicou que irá dar mais pormenores numa conferência de imprensa a realizar ainda hoje.

A Força de Proteção do Pentágono já reabriu o edifício e pediu às pessoas para se manterem longe do local.

De acordo com a Força de Proteção da sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o tiroteio registado hoje nas proximidades do Pentágono, provocou “várias vítimas”.

Numa conferência de imprensa, o chefe da Agência da Força de Proteção do Pentágono, Woodrow Kusse, disse que o incidente ocorreu por volta das 10:37 locais (15:37 em Lisboa) numa das plataformas intermodais de autocarros que passam na área.

“Um oficial do Pentágono foi atacado na plataforma do Metro Bus, houve troca de tiros e várias vítimas”, disse o oficial, sem esclarecer se foram mortos ou feridos.

O jornal local Arlington Now reportou que “pelo menos três pessoas” foram atingidas a tiro, duas das quais em estado grave. Polícia, bombeiros e paramédicos acorreram ao local após o tiroteio, que aconteceu às 10:30 locais (17:30 em Lisboa).

O Arlington Now citou uma testemunha, Dave Statter, que disse ter ouvido “pelo menos uma dúzia de disparos” e assistiu a manobras de reanimação em duas vítimas caídas no chão.

O departamento de bombeiros e paramédicos da zona, Arlington Fire & EMS, confirmou no Twitter que a equipa encontrou “múltiplos pacientes” no cenário do incidente.