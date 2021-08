Pelo menos uma pessoa estava caída no chão, desconhecendo-se ainda se foi atingida ou não, segundo duas testemunhas que assistiram aos disparos, que falaram sob anonimato por não estarem autorizadas a divulgar informações.

O incidente ocorreu próximo da estação de metropolitano que faz parte do Pentagon Transit Center, segundo revelou a Agência de Proteção da Força de Proteção do Pentágono na rede social Twitter.

Fonte do Pentágono indicou que o edifício foi encerrado devido a “atividade policial”.

As composições do metropolitano e do Metro Bus foram obrigadas a contornar o Pentágono devido à investigação policial em curso.

Numerosas unidades médicas e policiais do condado de Arlington estão a chegar ao Pentágono, face aos relatos de um atirador ativo na plataforma do metropolitano.

Ainda por confirmar está a informação de que várias pessoas estarão feridas, noticiou a agência noticiosa Associated Press (AP).

Segundo reportou a cadeia de televisão norte-americana CNN, o incidente ocorreu do lado de fora de um prédio, na plataforma do Metro Bus, uma das principais entradas do Pentágono, utilizada diariamente por milhares de pessoas.

Segundo a agência de notícias France-Presse (AFP), por causa do incidente, o Pentágono está em estado de alerta máximo.

Citando os Serviços de Segurança do Departamento de Defesa norte-americano, a AFP refere que os funcionários do Pentágono foram chamados por alto-falantes para permanecerem dentro do prédio, depois dos disparos.

“O Pentágono está atualmente em alerta máximo devido a um incidente na estação de metro. Pedimos ao público que evite a área”, lê-se na publicação no Twitter da Força de Proteção do Pentágono.

A estação de televisão local WUSA mostrou várias ambulâncias e veículos da polícia na zona em redor do Pentágono.