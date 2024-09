Dois homens foram detidos por agressão a agentes da PSP nas Caldas da Rainha. Um dos agentes tentava proteger uma criança do comportamento agressivo do pai e acabou por ser agredido com "uma cabeçada e murros na cabeça", revelou hoje a polícia.

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Leiria "procedeu à detenção de dois indivíduos pelo crime de resistência e coação sobre funcionário e ofensa à integridade física qualificada", na madrugada de 31 de agosto. A polícia foi acionada para uma discussão familiar, que resolvera, mas poucos minutos depois os agentes foram "alertados para uma nova discussão, num parque de estacionamento nas imediações. Os agentes "constataram que o suspeito continuava bastante alterado e gritava com a

companheira, que segurava a filha de ambos ao colo" - divulga a PSP em comunicado onde acrescenta que "apesar dos esforços dos polícias para pacificar a situação, o agressor retirou a criança à mãe e deslocou-se para a sua viatura. O comando da PSP revela ainda que no "momento em que um dos polícias, zelando pela salvaguarda e bem-estar da criança, o [agente] tentou sensibilizar [o agressor] de que poderia não estar nas melhores condições para conduzir". Segundo a mesma fonte, "a chamada de atenção tornou o suspeito ainda mais agressivo, abandonando, impulsivamente a sua viatura, quase deixando cair a criança ao chão. O polícia, ao tentar evitar esta queda, foi agredido com uma cabeçada e vários murros na cabeça." "Esta conduta levou à intervenção dos restantes polícias presentes, acabando por deter e algemar

este cidadão, transportando-o para a esquadra da PSP de Caldas da Rainha. O detido, de 32 anos,

está já referenciado por suspeita da prática de vários crimes de ofensas à integridade física, furtos e

ameaças". Na Marinha Grande, "após uma situação de agressões entre vários cidadãos, outro homem, de

59 anos, mesmo com a presença da polícia naquele local, manteve uma postura agressiva,

ameaçando e desafiando os polícias". A PSP descreve que alertou o agressor "para alterar a sua conduta, que persistiu com o comportamento hostil, insurgindo-se fisicamente contra um dos polícias, empurrando-o e desafiando-o para lutar, momento em que foi detido, algemado e conduzido à esquadra da PSP da Marinha Grande". O detido "está já referenciado por ser suspeito da prática de vários crimes de ofensas à integridade física e tráfico de estupefacientes". Ambos os indivíduos detidos "recolheram às salas de detenção da PSP e, depois de presentes no Tribunal de Turno, "foram libertados e notificados para comparecer junto da autoridade judiciária da

sua área de residência". A PSP informa ainda que, das agressões, não resultaram ferimentos de maior gravidade nos

polícias envolvidos.